al via archeologie convegno internazionale per parlare di storia

Si apre oggi la terza edizione di " Archeologie ", il convegno internazionale che porta nella città etrusca studiosi dall'Italia e dal Canada per interrogarsi su origini, identità e narrazioni del passato. Promosso dalla University of Alberta School in Cortona e dal Comune, con la collaborazione del Kule Institute for Advanced Study, dell'Accademia Etrusca e del Maec, l'appuntamento torna oggi e domani con il tema "Origini e indigenità". Un titolo che rimanda ai rapporti fra memoria, territorio e museologia, ma anche alle trasformazioni delle identità e ai loro diritti di rappresentazione. "La conferenza prende in esame l'interazione fra archeologia e indigenità ", spiega Marco Pacioni, ideatore dell'iniziativa e coordinatore accademico di Alberta School in Cortona.

