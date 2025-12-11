Al Palp - Palazzo Pretorio di Pontedera la mostra ' Pinocchio e i Carabinieri'

Al Palp - Palazzo Pretorio di Pontedera si inaugura la mostra 'Pinocchio e i Carabinieri', un'esposizione che unisce arte contemporanea e simboli culture, celebrando il legame tra il famoso burattino e l’Arma dei Carabinieri attraverso opere che interpretano questo rapporto in modo originale e coinvolgente.

Inaugurata negli spazi espositivi del Palp - Palazzo Pretorio di Pontedera la mostra 'Pinocchio e i Carabinieri', un binomio indissolubile celebrato dall’arte contemporanea. Si tratta di un viaggio nell'immaginario del burattino di Collodi raccontato dalle opere di artisti contemporanei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

"Ciak...si gira il Natale!" venerdì e sabato al Palp Nel pomeriggio di venerdì, con orario 16,30 - 19 e sabato per tutto il giorno, dalle 10 alle 18, il Palp-Palazzo Pretorio, in piazza Curtatone, ospita Ciak...si gira il Natale! Si tratta di una iniziativa riservata alle fami

Palazzo pretorio. Oltre alla mostra il concerto - Palazzo Pretorio, che sta ospitando la mostra dei Ritratti di Scart, dalle 16...

