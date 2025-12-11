Al Museo Archeologico Nazionale di Firenze la mostra Icone di potere e bellezza
Dall’11 dicembre 2025 al 9 aprile 2026, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze ospita la mostra Icone di potere e bellezza, che si propone di analizzare lo sviluppo storico dell’uso delle immagini per la celebrazione, la conservazione e la trasmissione del potere imperiale.L’esposizione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
A Firenze teste di bronzo e reperti antichi sul potere imperiale di Roma - Una ventina di oggetti antichi di forte valore simbolico, riuniti attorno a quattro teste di bronzo dorato a grandezza naturale: tre ritratti imperiali provenienti dal Museo di Santa Giulia a Brescia ... Riporta ansa.it
Icone di Potere e Bellezza - Mostra dedicata all’uso delle immagini per la presentazione, conservazione e trasmissione del potere nell’ambito dell’Impero Romano, con particolare riguardo ... Secondo artribune.com