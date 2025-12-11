Al liceo Carducci di Roma spunta un’altra ' lista stupri' con i nomi di due ragazze
Nel liceo Carducci di Roma è stata scoperta una nuova
AGI - Una “lista stupri” simile all’elenco comparso nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare. La scritta choc è comparsa, al liceo Carducci di Roma in via Asmara, nel quartiere Africano nella zona nord-est della Capitale. Lo denuncia la Rete degli studenti del Lazio. La denuncia degli studenti . “Ieri, nel bagno degli uomini del terzo piano del plesso di Via Asmara del Liceo Carducci, è apparsa l' emulazione della ‘lista stupri’ del liceo Giulio Cesare”, si legge in una nota diffusa dalla Rete degli Studenti del Lazio specificando che si tratta di due scritte e su una di queste “erano riportati i nomi di due ragazze che poi sono stati cancellati, a pennarello, dagli stessi autori”. 🔗 Leggi su Agi.it
