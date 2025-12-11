Al liceo Carducci di Roma spunta un’altra ' lista stupri' con i nomi di due ragazze

AGI - Una “lista stupri” simile all’elenco comparso nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare. La scritta choc  è comparsa, al  liceo Carducci di Roma  in via Asmara, nel  quartiere Africano  nella zona nord-est della Capitale.  Lo denuncia la Rete degli studenti del Lazio.  La denuncia degli studenti . “Ieri, nel  bagno degli uomini  del terzo piano del plesso di Via Asmara del Liceo Carducci, è apparsa l' emulazione della ‘lista stupri’  del liceo Giulio Cesare”, si legge in una nota diffusa  dalla  Rete degli Studenti del Lazio  specificando che si tratta di  due scritte  e su una di queste “erano riportati i nomi di  due ragazze  che poi sono stati cancellati, a pennarello, dagli stessi autori”. 🔗 Leggi su Agi.it

