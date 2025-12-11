Al ’Don Zucchini’ uno spettacolo coi ragazzi dello Zanandrea

Questa sera, alle 20.30, al Cinema Teatro "Don Zucchini", si terrà lo spettacolo "L’acino fuggente", realizzato dalla Compagnia della Criniera come saggio finale del corso teatrale tenuto da Marco "Civinga" Bertelli e Fabio Palma in collaborazione con la Fondazione "Don Giovanni Zanandrea". "Il progetto – racconta Bertelli – nasce a cavallo tra il 2024 e il 2025, quando la Fondazione ci contattò per realizzare un progetto teatrale con ragazzi con disabilità. Io e Fabio abbiamo alle spalle esperienze di recitazione e scrittura per il teatro, ma non avevamo mai lavorato con i ragazzi, tant’è che inizialmente eravamo un po’ titubanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

