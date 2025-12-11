Al conservatorio Scarlatti un tributo alla rivoluzionaria Maria Giacchino

Al conservatorio Scarlatti di Palermo si celebra Maria Giacchino, figura pionieristica e rivoluzionaria nel panorama musicale e sociale. L'evento, promosso dal Soroptimist International Club di Palermo, guidato da Giovanna Scelfo, rende omaggio alla sua figura attraverso un tributo dedicato all'empowerment femminile e all'arte come strumento di cambiamento.

L'arte per l'empowerment femminile. Insieme, il Soroptimist International Club di Palermo presieduto da Giovanna Scelfo ed il Conservatorio "A. Scarlatti" diretto dal Maestro Mauro Visconti, rendono omaggio alla compositrice palermitana Maria Giacchino (1898-1979) che, rompendo gli stereotipi del.

