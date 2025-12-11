Al Collegio Fraccaro La mensa da 150 posti privilegia i secondi veg

Al Collegio Fraccaro è tornata la mensa, dotata di 150 posti e dedicata a un’alimentazione sana e sostenibile. La struttura privilegia i secondi vegani, elimina le stoviglie di plastica e si concentra sulla dieta mediterranea, offrendo un servizio rinnovato e attento alle esigenze degli studenti. La riapertura segna un passo importante verso un’attenzione maggiore alla qualità dell’alimentazione.

Bandite le stoviglie di plastica e un'attenzione particolare alla dieta mediterranea: ha riaperto ieri la mensa del Collegio Fraccaro, una delle due in centro con quella del Collegio Castiglioni. Chiusa da fine luglio, è stata affidata alla ditta Markas di Bolzano che se occuperà per quattro anni come fa con i servizi erogati al Polo Cravino, dove sta sperimentando un laboratorio di educazione alimentare. E come al Cravino anche in centro i menù prevedono una maggiore attenzione ai prodotti vegetali come frutta fresca, ortaggi, verdure, legumi, cereali. Ogni giorno accanto ai primi piatti si potranno ordinare secondi veg, riducendo i prodotti d'origine animale senza rinunciare all'apporto proteico.

