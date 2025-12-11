Al cinema imperano i comici | dopo Aldo Giovanni e Giacomo ecco Pio e Amedeo Aspettando Zalone

L'attenzione del cinema italiano è tutta rivolta alle commedie, con protagonisti i grandi comici come Aldo, Giovanni e Giacomo, Pio e Amedeo, e in attesa del nuovo film di Checco Zalone, in uscita a Natale. Le sale ospitano anche un docufilm dedicato al trio, mentre il duo Pio e Amedeo debutta con la loro ultima opera.

Escono al cinema "Attitudini: nessuna" il doc su Aldo, Giovanni e Giacomo, il noir italiano "Ammazzare stanca" e... una delusione. Le nostre recensioni