Al centro smistamento di Padova le letterine per Babbo Natale

Al centro smistamento di Padova, le letterine per Babbo Natale stanno arrivando. Con l’avvicinarsi delle festività, i bambini preparano con entusiasmo i propri messaggi, sperando di ricevere una risposta magica. Questa tradizione, ricca di emozioni e speranze, rappresenta un momento speciale che unisce famiglie e comunità.

Con l’avvicinarsi delle festività, torna una delle tradizioni più amate dai più piccoli: le lettere a Babbo Natale. Anche quest’anno, in tutto il Veneto, migliaia di bambini affideranno i propri desideri ai portalettere di Poste Italiane, trasformando la magia del Natale in un momento di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

