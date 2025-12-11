Akinsanmiro Inter fari puntati sulla crescita del centrocampista | svelate le cifre per il contro-riscatto dal Pisa

Akinsanmiro Inter è al centro dell’attenzione per la sua crescita e le future prospettive nel club nerazzurro. Sono state rivelate le cifre legate al contro-riscatto dal Pisa, offrendo uno sguardo dettagliato sui piani del club per il giovane centrocampista e il suo percorso di sviluppo.

Inter News 24 Akinsanmiro Inter, fari puntati sulla sua crescita: svelate le cifre per il contro-riscatto dal Pisa e i piani del club per il suo futuro. La strategia dell’ Inter sui giovani talenti sembra dare i suoi frutti più sperati. Sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza di Viale della Liberazione c’è l’esplosione di Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista nigeriano classe 2004, girato in prestito al Pisa, sta vivendo un avvio di stagione da assoluto protagonista in Serie A. Sotto la guida sapiente di Alberto Gilardino, tecnico emergente ed ex bomber Campione del Mondo capace di valorizzare i giovani, il ragazzo ha inanellato una serie di prestazioni di alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akinsanmiro Inter, fari puntati sulla crescita del centrocampista: svelate le cifre per il contro-riscatto dal Pisa

Il Pisa può acquistare Akinsanmiro per 6 mln, l’Inter può riprenderselo con 750.000 euro @fcin1908it Vai su X

CorSport - L’Inter sta monitorando con molta attenzione la crescita di Ebenezer Akinsanmiro, attualmente in prestito al Pisa. Il club toscano dispone di un’opzione di riscatto fissata a 6 milioni di euro, mentre i nerazzurri hanno inserito una clausola di riacqu - facebook.com Vai su Facebook

Inter, scout all'Arena Garibaldi per Pisa-Lazio: i tre profili sotto osservazione - I riflettori degli osservatori dell'Inter restano puntati, tra le altre cose, su un altro prospetto in crescita: Ebenizer Akinsanmiro. Scrive tuttomercatoweb.com

Dove vedere Lecce-Torino, Pisa-Inter, Roma-Napoli e le altre partite di oggi in serie A - Aspettando il big match tra Roma e Napoli, anticipo dell'ora di pranzo con il Torino che riparte dal Lecce, seguito da Pisa- Riporta msn.com