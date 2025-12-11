Aiutateci a proteggere i nostri ospiti dal freddo | l' appello del canile di Novara

Il canile di Novara, gestito dall'Enpa, lancia un appello per raccogliere circa 10.000 euro necessari a proteggere gli animali dal freddo intenso. La raccolta fondi è fondamentale per garantire il benessere e la sicurezza degli ospiti a quattro zampe durante la stagione invernale.

