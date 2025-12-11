Agriaperitivo & street food contadino Due appuntamenti con ’Campagna amica’

Due eventi imperdibili al Mercato di Campagna Amica Siena: Agriaperitivo e street food contadino. Venerdì 15 e giovedì 18 dicembre, i visitatori potranno immergersi nei profumi, nei colori e nei sapori autentici della campagna senese, scoprendo le delizie della tradizione locale e vivendo un’esperienza gastronomica unica.

I profumi, i colori e i sapori autentici della campagna senese saranno protagonisti oggi e giovedi 18 dicembre al Mercato di Campagna Amica Siena in via Paolo Frajese. Due appuntamenti speciali all'insegna della qualità agroalimentare locale con l'iniziativa 'Agriaperitivo & street food contadino', un'occasione per vivere il mercato e gustare il meglio dei prodotti degli agricoltori della nostra provincia. Il mercato di via Paolo Frajese a Colonna di San Marco aprirà come sempre dalle 15 alle 18 per la vendita diretta dei prodotti; a seguire, fino alle 21.30, spazio all'agriaperitivo con degustazioni, piatti preparati al momento e proposte di street food contadino, ricette semplici, stagionali e genuine, pensate per valorizzare filiere cortissime e materie prime di qualità.

