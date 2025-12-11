Agostino per sempre
Il 4 dicembre, nella piazza G. B. Vico di Napoli, si è spento il cuore pulsante di Antonio Mellino. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, lasciando un vuoto nel centro della città e nel cuore di chi lo conosceva.
**? **Il 4 dicembre il motore del cuore di Antonio Mellino si è spento nella sua piazza G. B. Vico, nel centro di Napoli. Quando lo incontrai la prima vota nel 1999, mentre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Sabato 13 dicembre alle ore 21.00, al Teatro Sant’Agostino di Antrodoco andrà in scena lo spettacolo finalista al festival INVENTARIA 2025 “Da fuori tutto bene” di Giulia Vanni e Daniele Fabbri. - facebook.com Vai su Facebook
Agostino per sempre - **? **Il 4 dicembre il motore del cuore di Antonio Mellino si è spento nella sua piazza G. Lo riporta internazionale.it
Napoli, se ne va Agostino ’o pazzo, il motociclista spericolato - Qualcuno giura di averlo visto volare dal primo piano di un palazzo, in sella alla sua Gilera 125 dal motore un po’ truccato, saltare giù e restare illeso, prima di schizzare via ... Come scrive ilmattino.it