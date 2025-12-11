Aggredisce la madre disabile ma il giudice lo ' grazia'

Un uomo di 45 anni di Castel Campagnano è stato assolto dal giudice monocratico Francesco Maione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha dichiarato che il fatto non costituisce reato. Il procedimento riguardava presunti maltrattamenti aggravati nei confronti della madre disabile, ma la decisione ha sancito l'assenza di responsabilità penale.

