Aggiungi un posto a tavola torna al Brancaccio con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini
Aggiungi un posto a tavola torna in scena al Teatro Brancaccio con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini, celebrando i 50 anni dal debutto originale. La nuova edizione del celebre musical promette di incantare il pubblico con un tour che raggiungerà i principali teatri italiani, rivisitando un classico intramontabile ricco di emozioni e nostalgia.
Aggiungi un posto a tavola torna al Teatro Brancaccio con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini: una nuova edizione a 50 anni dal mitico debutto, per un nuovo tour che toccherà i più grandi teatri d’Italia. L’8 dicembre 2024, al Teatro Brancaccio di Roma ( qui il sito web ufficiale ), alla presenza dei precedenti cast e delle Autorità, sono stati festeggiati 50 anni dal mitico debutto di uno degli spettacoli più longevi e amati dagli italiani. Alessandro Longobardi per Viola produzioni – Centro di Produzione Teatrale, presenta la nuova edizione di Aggiungi un posto a tavola, di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, con le musiche composte da Armando Trovajoli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
GIOVANNI SCIFONI in AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA Special Guest LORELLA CUCCARINI nel ruolo di Consolazione. La voce di lassù" è di ENZO GARINEI Dall'11 Dicembre 2025 31 Dicembre SPECIALE CAPODANNO Teatro Brancaccio, Roma - facebook.com Vai su Facebook
