Affitti brevi governo cambia la tassazione in manovra | fino a due case cedolare secca al 21%
Il governo introduce nuove modifiche alla tassazione sugli affitti brevi nella manovra finanziaria, prevedendo una tassazione al 21% per i primi due immobili affittati con questa modalità e l'obbligo di partita Iva dal terzo immobile. La norma mira a regolamentare il settore e a garantire un maggior gettito fiscale.
Cambia la norma sugli affitti brevi in manovra: tassazione al 21% per solo per i primi due appartamenti in locazione breve e obbligo di partita Iva a partire dal terzo immobile. Lo prevede la riformulazione dell'emendamento alla legge finanziaria depositato dal governo in commissione Bilancio al Senato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
