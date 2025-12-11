Affitti brevi chi paga le imposte sui canoni se ci sono comproprietari

Quando un immobile in comproprietà viene affittato con affitti brevi, la gestione fiscale delle imposte sui canoni può risultare complessa. Questo articolo chiarisce come affrontare le imposte in presenza di più proprietari, evidenziando le modalità di suddivisione e le responsabilità fiscali da considerare per una corretta gestione fiscale dell’attività di locazione.

Come vanno gestite le imposte sugli affitti brevi quando, dello stesso immobile, ci sono più proprietari? Mettere a reddito un immobile sfruttando le locazioni brevi può essere vantaggioso da un punto di vista economico, ma la pratica deve essere gestita correttamente da un punto di vista fiscale, soprattutto quando l'immobile appartiene a più di una persona. Una proprietà in comune tra più soggetti, quando viene messa in affitto attraverso una piattaforma digitale, apre la porta a una serie di dubbi e perplessità di tipo pratico: nella maggior parte dei casi a registrarsi sul portale è uno solo dei proprietari, che riceve la documentazione fiscale e percepisce il reddito che proviene dagli affitti brevi.

