Afferra una bambina e la bacia fuori dall’asilo | arrestato algerino

Un uomo algerino è stato arrestato dopo aver avvicinato una bambina di tre anni fuori dall’asilo, strattonandola e baciandola sul viso e sulla bocca. L'episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione tra i genitori e le autorità, che hanno immediatamente intervenuto per garantire la sicurezza della minore e avviare le indagini.

