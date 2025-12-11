Affari Tuoi occhio a Gaia e Alessia | il dettaglio non passato inosservato

Nella nuova puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 11 dicembre su Rai 1, Gaia e Alessia del Friuli Venezia Giulia hanno attirato l’attenzione per un dettaglio che non è passato inosservato, aggiungendo un elemento di suspence e curiosità alla competizione.

Nuova puntata di Affari Tuoi. A giocare nella partita in onda giovedì 11 dicembre su Rai 1 sono Gaia e Alessia del Friuli Venezia Giulia. La coppia gioca con il pacco numero 2. In tanti sui social si sono scatenati in commento comparando le due bellissime ragazze alle gemelle di Shining, il noto film horror. D'altronde l'immagine di loro due bambine, mano nella mano, strette in un corridoio che presto verrà invaso dal sangue, è rimasta nella storia del cinema. Altri telespettatori però commentano: "Che belle le gemelle! Sembrano uscite da un quadro rinascimentale!". Insomma, le due hanno letteralmente conquistato il pubblico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, occhio a Gaia e Alessia: il dettaglio non passato inosservato

