AEW | Steven Borden figlio di Sting brilla in un dark match prima di Dynamite

Lo special Winter Is Coming della AEW era già carico di match di altissimo livello, ma è stato quello che è successo prima che le telecamere si accendessero a far parlare i fan. Steven Borden, figlio della leggenda Sting, è infatti salito sul ring della AEW per un dark match poco prima dell'episodio di Dynamite del 10 dicembre, in diretta dalla Gateway Center Arena di College Park, Georgia. Secondo Cassidy Haynes di Bodyslam.net, Borden ha affrontato Kiran Grey nel secondo dark match della serata e non solo ha portato a casa la vittoria, ma lo ha fatto con grande stile: