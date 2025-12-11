AEW | Samoa Joe soffoca i sogni di Eddie Kingston il campione resta imbattuto

In una notte intensa di Winter Is Coming, Samoa Joe e Eddie Kingston si sono sfidati in un match cruciale per l'AEW World Championship. La sfida ha messo in evidenza la determinazione e la forza dei due wrestler, con Samoa Joe che ha dimostrato la sua supremazia, mantenendo imbattuto il suo titolo in un incontro ricco di tensione e aggressività.

In una notte gelida e carica di tensione come solo Winter Is Coming sa offrire, Samoa Joe e Eddie Kingston si sono affrontati in un match brutale e senza respiro per l' AEW World Championship. Due uomini, due storie, un titolo in palio e un clima da resa dei conti. With @730HOOK by his side, @SamoaJoe strides confidently into this AEW World Title defense against Eddie Kingston. pic.twitter.comH5Vj7WKDTB — All Elite Wrestling (@AEW) December 11, 2025 Il match si apre con entrambi alla ricerca del primo vantaggio, finché Kingston spinge Joe all'angolo obbligando l'arbitro a intervenire. Joe tenta subito un nuovo clinch, mentre a bordo ring HOOK osserva la scena.

