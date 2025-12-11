AEW | Continental Classic in fiamme vittorie cruciali per Okada e Bailey

L'AEW Continental Classic si accende durante Winter Is Coming, il 10 dicembre, con incontri che stanno riscaldando l'atmosfera. Okada e Bailey hanno ottenuto vittorie decisive, contribuendo a rendere questa competizione sempre più avvincente e ricca di tensione. Le sfide in corso promettono ancora molte emozioni e sorprese nei prossimi incontri.

L’ AEW Continental Classic continua a scaldarsi durante Winter Is Coming del 10 dicembre, e due grandi nomi hanno lasciato il segno in maniera pesante. Kazuchika Okada ha aggiunto un’altra vittoria al suo percorso, superando Jack Perry negli incontri della Gold League. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) Perry, subentrato dopo l’infortunio di Darby Allin, non è riuscito a reggere l’urto del “Rainmaker”. Okada lo ha steso con la sua iconica Rainmaker Lariat, portandosi sul 2-1 nel torneo e raggiungendo quota sei punti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) La vittoria mette Okada in una posizione forte, anche se rimane dietro a Kyle Fletcher a causa dei criteri di spareggio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Continental Classic in fiamme, vittorie cruciali per Okada e Bailey

Jack Perry prenderà il posto di Darby Allin nella Gold League del Continental Classic, poiché l’ex protetto di Sting è stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio. Siete soddisfatti di questa scelta? - facebook.com Vai su Facebook

