Aeroporto di Perugia | causa nebbia voli annullati e passeggeri dirottati su altri scali

A causa della persistente nebbia, l'aeroporto di Perugia ha registrato numerosi voli annullati e passeggeri dirottati su altri scali. Le condizioni atmosferiche avverse stanno influenzando significativamente le operazioni aeroportuali, causando disagi a viaggiatori e operatori. La situazione richiede attenzione e aggiornamenti costanti per garantire la sicurezza e la gestione efficiente delle partenze e degli arrivi.

Perugia, 11 dicembre 2025 - La nebbia fitta di questi giorni sta creando disagi anche all 'aeroporto di Perugia. Sono stati infatti più di una decina i voli che non hanno potuto atterrare o decollare per la scarsa visibilità e un migliaio i passeggeri dirottat i su altri scali e condotti a destinazione con i bus. "Con queste condizioni non abbiamo alcuna possibilità di fare diversamente, è una questione di sicurezza - spiega il direttore dell'Aeroporto dell'Umbria, Umberto Solimeno. Ormai da diversi giorni allo scalo San Francesco d'Assisi si registra visibilità scarsa, cioè inferiore ai 550 metri in orizzontale e 60 in altezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aeroporto di Perugia: causa nebbia voli annullati e passeggeri dirottati su altri scali

PERUGIA | L’aeroporto che supera se stesso: l’Umbria festeggia 600 mila passeggeri nell’anno di San Francesco Leggi la notizia https://bit.ly/449th2b #aeroportodellumbria #SanFrancescodAssisi #aeroportoperugia #perugia Aeroporto Internazionale dell’U - facebook.com Vai su Facebook

Aeroporto di Perugia: causa nebbia voli annullati e passeggeri dirottati su altri scali - Il direttore del San Francesco: "Con una nebbia così fitta e persistente non è possibile fare alcunché" ... lanazione.it scrive

Pesanti ripercussioni per la nebbia sull'aeroporto di Perugia - Sta avendo pesanti ripercussioni sull'aeroporto di Perugia la fitta nebbia che da alcuni giorni persiste sul fondovalle in varie aree dell'Umbria. Da ansa.it