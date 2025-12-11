Aeroporto di Heathrow il nuovo presidente è Philip Jansen

L’aeroporto di Heathrow, il più trafficato d’Europa, ha annunciato un cambio al vertice. L’11 novembre è stato nominato Philip Jansen come nuovo presidente, assumendo così la guida dello scalo londinese. Questa nomina segna un’importante svolta nella gestione e nello sviluppo di uno dei principali hub aeroportuali europei.

L'aeroporto di Heathrow, che ha sede a Londra, cambia presidente. L'11 novembre è stato nominato Philip Jansen alla guida dello scalo londinese, il più trafficato d'Europa. Sarà lui a succedere a Paul Deighton, che dopo nove anni di servizio lascerà l'incarico. Jansen in una nota, dopo la nomina, ha affermato: «Sono pienamente consapevole del ruolo fondamentale che Heathrow svolge nel successo dell'economia britannica e sono motivato a contribuire al suo futuro». Attualmente è presidente di WPP ed è stato amministratore delegato di BT Group.