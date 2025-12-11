Aereo caduto sul Legnone si apre il processo | il rebus dei risarcimenti

Si apre il processo relativo all’incidente aereo sul Legnone, sollevando il rebus dei risarcimenti. I protagonisti, Heater, Finlay e Harvey, erano assenti in aula a Lecco, lasciando in sospeso le responsabilità e le questioni economiche legate all’incidente.

Colico (Lecco), 11 dicembre 2025 – Heater e Finlay e Harvey in aula in tribunale a Lecco ieri non c'erano. C'era però un avvocato a rappresentarli. Non si costituiranno parte civile la moglie e i due figli adolescenti di Dave Ashley, il pilota inglese di 49 anni che il 16 marzo del 2022 è morto sul Legnone, a Colico, dopo essersi eiettato dall'aereo militare fuori controllo su cui si stava addestrando. Parteciperanno comunque lo stesso al processo tramite un legale per conoscere l a verità sulle cause dell'incidente costato la vita a Dave. Vedova e ragazzi orfani s ono stati già risarciti, sia per conto di Leonardo, la Spa dell'industria aerospaziale tricolore che è la casa produttrice dell'M-346 precipitato, sia da Unipol, compagnia assicurativa con cui il pilota morto aveva stipulato una polizza.