addobbi natalizi irregolari la finanza sequestra 110mila pezzi

La Guardia di Finanza ha sequestrato 110mila pezzi tra addobbi natalizi irregolari, tra decorazioni, luci e pendagli. Questa operazione ha evitato la diffusione di prodotti privi delle normative di sicurezza, potenzialmente pericolosi per i consumatori. Un intervento importante per tutelare la sicurezza durante le festività natalizie.

Un’ondata di addobbi natalizi "fantasma" stava per invadere le case del territorio: ben 110 mila pezzi tra decorazioni, luci, pendagli e oggettistica di ogni tipo, tutti privi delle informazioni minime di sicurezza e quindi considerati potenzialmente pericolosi per i consumatori. È il bilancio dell’ operazione-lampo messa a segno dalla Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, che alla vigilia delle festività ha acceso i riflettori sulla filiera dei prodotti venduti nei negozi della provincia. Le verifiche, condotte dai finanzieri del Gruppo di Pesaro, della Compagnia di Fano e della Compagnia di Urbino, hanno interessato una serie di esercizi commerciali in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it