Addobbi albero mostra e lotteria di Natale

A Modigliana si rinnovano le tradizioni natalizie con quattro novità: un’ampia distribuzione di addobbi in legno colorati, l’inaugurazione di una mostra al Mu, l’allestimento di un albero decorato e una lotteria dedicata alle festività. Questi eventi contribuiscono a creare un'atmosfera festosa e coinvolgente per tutta la comunità.

Sono quattro le prime novità a Modigliana delle festività natalizie: l’aumentata distribuzione in paese di numerosi manufatti in legno come addobbi multicolore; l’inaugurazione della mostra al Mu.Ve. intitolata ‘Parola’; l’accensione dell’albero di Natale realizzato dalla Pro loco e l’estrazione a premi ‘Fortuneda! La spesa mugianésa’. Per la quarta edizione degli addobbi di Natale, sono moltissimi i manufatti in legno realizzati da numerosi volontari del ‘Gruppo Natale a Modigliana’, accolti con commenti di ringraziamento da parte di molti cittadini. La mostra collettiva ‘Parola’ al Mu.Ve., in piazza Cesare Battisti 12, proseguirà fino all’Epifania con aperture nei weekend dalle 15 alle 17, per info e prenotazioni scrivere o telefonare al 347. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addobbi, albero, mostra e lotteria di Natale

