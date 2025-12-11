Addio a Sergio Flamigni partigiano comunista che indagò su via Fani e sui misteri d’Italia

Sergio Flamigni, partigiano comunista e storico investigatore sui misteri d’Italia, si è spento all’età di 100 anni. Nel corso di quattro decenni, ha approfondito temi come la strage di via Fani, l’assassinio di Aldo Moro, la loggia P2 e le strutture occulte legate ai servizi segreti e a Gladio, contribuendo a sfidare la narrazione ufficiale sugli eventi più oscuri del paese.

Dalla strage delle Brigate rosse di via Fani all’assassinio di Aldo Moro, dalla loggia P2 all’eversione nera, fino al ruolo dei servizi segreti deviati e delle strutture atlantiche come Gladio, l’ex parlamentare comunista Sergio Flamigni (foto), morto all’età di 100 anni in un ospedale di Bracciano (Roma), ha dedicato quattro decenni della sua vita a decostruire la “verità di Stato” sul terrorismo. Nato a Forlì (dove saranno traslate le sue ceneri) il 22 ottobre 1925, partecipò alla Resistenza. Eletto alla Camera nel 1968, rimase in Parlamento per quasi vent’anni, ricoprendo incarichi di rilievo anche al Senato (dal 1979 al 1987). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Sergio Flamigni, partigiano comunista che indagò su via Fani e sui misteri d’Italia

