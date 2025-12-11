Addio a ’Nacio’ Venturi il Rocky Balboa di Sant’Angelo di Gatteo
È scomparso ieri all’età di 77 anni Italo ’Venanzio’ Venturi, noto come ’Nacio’ Venturi, ex pugile categoria welter di Sant’Angelo di Gatteo. Celebrato per la sua energia inesauribile sul ring, Venturi lascia un ricordo indelebile nella comunità locale, che si riunirà oggi alle 14:30 per le esequie.
E’ morto ieri all’età di 77 anni, l’ex pugile categoria welter Italo ’Venanzio’ Venturi, definito "moto perpetuo sul ring", nato a Sant’Angelo di Gatteo dove oggi alle 14,30 si celebrano le esequie. ’Nacio’ come lo chiamavano i suoi compaesani iniziò a praticare la boxe nel 1970: vox populi sostiene che decise di dedicarsi alla boxe dopo avere assestato un pugno a regola d’arte ad un turista irritante frequentatore di un dancing a Gatteo a Mare. Nei primi quattro anni da dilettante disputa 70 incontri, nella stragrande maggioranza vinti, strappando, nel 1973, il titolo di vice campione nazionale dilettanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
