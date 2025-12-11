Addio a L’Isola dei Famosi | rivoluzione nei palinsesti e futuro incerto per il GF

L’Isola dei Famosi è stata cancellata, segnando una svolta nei palinsesti Mediaset. La decisione apre a un futuro incerto per il Grande Fratello, mentre la rete annuncia una rivoluzione nel suo intrattenimento. Ecco cosa sta succedendo e le possibili conseguenze di questa importante scelta.

