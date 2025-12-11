Addio a L’Isola dei Famosi | rivoluzione nei palinsesti e futuro incerto per il GF
L’Isola dei Famosi è stata cancellata, segnando una svolta nei palinsesti Mediaset. La decisione apre a un futuro incerto per il Grande Fratello, mentre la rete annuncia una rivoluzione nel suo intrattenimento. Ecco cosa sta succedendo e le possibili conseguenze di questa importante scelta.
Scopri perché L’Isola dei Famosi è stata cancellata e cosa potrebbe accadere al Grande Fratello Sta succedendo davvero: Mediaset rivoluziona tutto. Addio ai reality come li conoscevamo. Fine della corsa per L’Isola dei Famosi. E anche il Grande Fratello rischia il congelamento. Non è gossip, è ufficiale: a parlare è Pier Silvio Berlusconi in persona. Durante l’incontro pre-natalizio a Cologno Monzese, l’amministratore delegato Mediaset ha gettato una bomba sulla nuova strategia televisiva: stop ai reality che non funzionano. E i primi a saltare sono quelli storici. L’Isola? Fuori dai palinsesti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Isola delle Femmine, addio a Orazio Lucido, "u Zu Manuele": grande Maestro della pesca artigianale di Isola delle Femmine Isola delle Femmine piange la scomparsa di Orazio Lucido, 96 anni, conosciuto da tutti come "u Zu Manuele". Una figura storica, un si