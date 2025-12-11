Ad Atreju il fronte comune contro le droghe Mantovano | Prevedere l’emergenza non rincorrerla
Ad Atreju, Mantovano sottolinea l’importanza di un fronte unitario contro le droghe, evidenziando la necessità di prevedere l’emergenza anziché reagire solo quando si manifesta. La sua proposta mira a intervenire preventivamente, evitando di trovarsi sempre in ritardo rispetto ai problemi emergenti legati alla diffusione delle sostanze stupefacenti.
“Se non c’è un ’emergenza in atto, per quale motivo fate un piano? Perché quando l’emergenza arriva, è già troppo tardi per intervenire. Noi abbiamo scelto di prevederla, non di rincorrerla”. Con queste parole il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga, Alfredo Mantovano, ha aperto il dibattito al panel “ No alla droga: verso un futuro libero dalle dipendenze”, ospitato nella Sala Giustizia Giusta ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia. Un confronto che ha intrecciato analisi istituzionali, testimonianze giornalistiche e valutazioni scientifiche, introdotto da Carolina Varchi e moderato da Salvo Sottile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
