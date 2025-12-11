Ad Atreju 2025 manca la Rai | Meloni si è stancata di TeleMeloni?

Ad Atreju 2025 manca la presenza della Rai: un cambiamento evidente rispetto al passato, quando la partecipazione dei direttori e l’interesse attorno alla rete pubblica erano di casa. Quest’anno, invece, si registra una diminuzione significativa di coinvolgimento, riflettendo forse una nuova strategia o un disinteresse crescente verso l’evento e il ruolo della Rai.

Un tempo c'era la fila. E i direttori Rai spadroneggiavano, accolti e coccolati nei vari panel. Quest'anno invece poco e niente. E la cosa non è passata inosservata. All' edizione 2025 di Atreju, «la più lunga di sempre» come ha spiegato un orgoglioso Giovanni Donzelli, a mancare è la Rai. La Rai meloniana o TeleMeloni, che dir si voglia. Ciao, ciao mamma Rai. La tv pubblica 'rappresentata' solo da Giorgino e Petrecca. Scorrendo il vastissimo programma della kermesse tornata ai giardini di Castel Sant'Angelo si trovano solo due sparute apparizioni. Entrambe sabato 13 dicembre. Alle 17 l'ex volto del Tg1 Francesco Giorgino (ora direttore dell'ufficio studi) modererà un panel su "Borghi italiani: il cuore del turismo che non conosce stagioni", con protagonisti, tra gli altri, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, la stilista Alberta Ferretti e la responsabile relazioni istituzionali di Airbnb Valentina Reino.

