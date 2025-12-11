Ad Amnesty sono serviti due anni per accusare Hamas di crimini contro l' umanità

Dopo due anni di indagini, Amnesty International ha accusato Hamas di aver commesso

“Ti senti come se fossi un subumano: il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza”. Ad Amnesty International ci era voluto meno di un anno dal pogrom del 7 ottobre per accusare Israele di “genocidio”. Due anni, invece, per accusare formalmente Hamas e altri gruppi terroristici palestinesi di “crimini contro l’umanità”, tra cui omicidio e tortura, in relazione al massacro del 7 ottobre e al trattamento riservato agli israeliani presi in ostaggio a Gaza. Amnesty non aveva mai affermato che la portata e la natura della violenza raggiungessero la soglia dei crimini contro l’umanità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it