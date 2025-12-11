Acquedotto Favara di Burgio la Regione ribadisce | Resta sotto gestione di Siciliacque

La Regione Siciliana ha confermato che l'acquedotto Favara di Burgio rimane sotto la gestione di Siciliacque, respingendo la richiesta di Aica del 5 dicembre. La decisione è stata comunicata dal dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, rafforzando la propria posizione sulla gestione dell'importante infrastruttura idrica della zona.

La Regione Siciliana, attraverso il dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, ha risposto con fermezza alla nota di Aica del 5 dicembre scorso, ribadendo la posizione in merito alla gestione dell’acquedotto Favara di Burgio. Nella comunicazione ufficiale si richiama il quadro normativo che definisce. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Aica ribadisce alla Regione che l’acqua del Favara di Burgio non deve essere fatturata da Siciliacque ? L’azienda chiede il trasferimento dell’acquedotto all’ambito idrico agrigentino e una convenzione che tuteli i cittadini da ulteriori costi - facebook.com Vai su Facebook

Acquedotto Favara di Burgio, Aica non arretra: “Va restituito ad Agrigento” - La società consortile contesta quanto ricostruito dalla Regione e chiede una convenzione per ottenere la gestione dell'infrastruttura e la restituzione di una parte delle somme fatturate ... Segnala grandangoloagrigento.it

Aica torna a scrivere alla Regione: "L’acqua del Favara di Burgio non va pagata a Siciliacque" - La consortile agrigentina ribadisce la propria posizione: l’acquedotto serve esclusivamente la provincia ed è di competenza dell’ambito territoriale ... Secondo agrigentonotizie.it