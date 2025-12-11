Acqua pubblica Seneca e Lucarelli a Fico | Sii coerente ora regole anti privatizzazione

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Seneca e Lucarelli a Fico, incentrate sulla difesa dell'acqua pubblica e sulle regole anti-privatizzazione. Con un focus sulla decisione del Tar Campania che ha bloccato la Regione, si evidenzia l'importanza di mantenere coerenza e tutela del bene comune in ambito idrico.

Tempo di lettura: 4 minuti “È un’opportunità provvidenziale”. Così Giannicola Seneca del Comitato sannita Acqua Bene Comune commenta lo stop del Tar Campania alla Regione. Ovvero la sospensiva al bando pubblico per la gestione della Grande adduzione primaria, in attesa dell’udienza di merito, fissata all’11 marzo 2026. Dai comitati per l’acqua pubblica parte un appello al neo governatore Roberto Fico: cambiare tutto. “ Vista la scadenza del termine di gara che è il 12 febbraio – spiega Seneca –, temevamo che pur essendo animato delle migliori intenzioni, avrebbe potuto avere difficoltà a riscrivere le regole del gioco, tra l’insediamento e la nomina della giunta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Acqua pubblica, Seneca e Lucarelli a Fico: “Sii coerente, ora regole anti privatizzazione”

È appena uscita in libreria per RedStarPress l’autobiografia del grande politico e attivista per i beni comuni morto a 85 anni a luglio. Dalle piazze della Milano dei primi anni Cinquanta al referendum per l’acqua pubblica, fino alle terre del popolo curdo. Una ve - facebook.com Vai su Facebook

Repubblica (@repubblica) / Posts / X Vai su X