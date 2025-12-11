Accusato di dieci aggressioni ai danni di donne italiane | trasferito in una Rems il ventenne fuggito dall' ospedale

Un giovane di 20 anni, accusato di aver commesso dieci aggressioni contro donne italiane, è stato trasferito in una Rems dopo essere fuggito dall'ospedale. Lo scorso sabato, era stato fermato a Prato, in piazza della Carceri, con l'accusa di aver aggredito con un coccio di bottiglia una donna di 30 anni.

