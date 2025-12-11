Accusato di dieci aggressioni ai danni di donne italiane | trasferito in una Rems il ventenne fuggito dall' ospedale
Un giovane di 20 anni, accusato di aver commesso dieci aggressioni contro donne italiane, è stato trasferito in una Rems dopo essere fuggito dall'ospedale. Lo scorso sabato, era stato fermato a Prato, in piazza della Carceri, con l'accusa di aver aggredito con un coccio di bottiglia una donna di 30 anni.
Arrestato dopo dieci violenze. L’aggressore delle donne in Rems. Curato in una struttura psichiatrica - Il ventenne marocchino è stato acciuffato dopo essere scappato dall’ospedale, a seguito dello sfregiamento con un vetro di bottiglia in piazza delle Carceri. Secondo msn.com
