Accordo Amazon–Agenzia delle Entrate Confcommercio | Un trattamento vergognoso
L'intesa tra Amazon e l'Agenzia delle Entrate ha suscitato forti polemiche, con Confcommercio che definisce il trattamento riservato al colosso digitale come
Pisa, 11 dicembre 2025 – “È davvero difficile accettare un trattamento del genere nei confronti di un colosso globale come Amazon. Si tratta di qualcosa di assolutamente vergognoso, una mancanza di rispetto verso i nostri imprenditori. Se il nostro Paese è in grado di trovare soluzioni così vantaggiose per le grandi realtà internazionali, allora è doveroso costruire un percorso analogo anche per le imprese più piccole”. Così il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, commenta severamente la chiusura del contenzioso fiscale tra Amazon e il Fisco italiano, che consente al gigante dell’e-commerce di versare 511 milioni di euro a fronte di una contestazione che poteva arrivare fino a 3 miliardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
