accoltellato per liti legate ai cani dirigente comunale dal giudice

Un dirigente comunale di Foligno sarà oggi ascoltato dal giudice per le indagini preliminari di Spoleto, dopo essere stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda riguarda una lite legata alla gestione dei cani, che avrebbe portato a un grave episodio di violenza.

Foligno (Perugia), 11 dicembre 2025 – Sarà oggi davanti al giudice per indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, il dirigente del Comune di Foligno, agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. Francesco Maria Castellani, secondo quanto accertato, avrebbe accoltellato un trentanovenne in strada, in una traversa della centralissima via Garibaldi, al culmine di una discussione. Discussione, secondo quanto accertato finora, dovuta ai cani, quelli che Castellani portava al guinzaglio e quello dell’uomo ferito. Il cane del trentanovenne, secondo quanto ricostruito al momento, incontrandosi causalmente in via Garibaldi avrebbe avuto una reazione aggressiva nei confronti degli altri animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it