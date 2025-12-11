Accoltellarono a morte Tomaž per questioni di droga | gli assassini sono due giovani di Gorizia

Due giovani di Gorizia sono stati accusati di aver accoltellato a morte Tomaž, a causa di questioni legate alla droga. L'omicidio, avvenuto il 10 gennaio di tre anni fa sul confine tra Italia e Slovenia, ha sconvolto la comunità locale e riaperto il dibattito sulla sicurezza e sulla criminalità nelle aree di frontiera.

L'omicidio era avvenuto il 10 gennaio di tre anni fa, esattamente sul confine di Stato tra Italia e Slovenia, tra Gorizia e Nova Gorica. Ora, dopo 47 mesi di indagini la Squadra mobile del capoluogo isontino, assieme ai colleghi sloveni, hanno chiuso il cerchio arrivando ai due assassini. 🔗 Leggi su Triesteprima.it