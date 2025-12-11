Accoltellamento in albergo la donna è in gravissime condizioni

Un grave episodio si è verificato mercoledì 10 dicembre a Campo Carlo Magno, dove una donna di 23 anni è stata accoltellata da un collega di 25 anni in un hotel. Le sue condizioni sono ancora molto critiche, suscitando preoccupazione e attenzione sulla vicenda.

