Accessi limitati divieti sulle bevande e controlli serrati | tutte le regole per Capodanno 2026 in piazza Duomo

Ecco le norme stabilite per i festeggiamenti di Capodanno 2026 in piazza Duomo, con accessi limitati, divieti sulle bevande e controlli rigorosi. La riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha definito capienza, spazi delimitati e restrizioni per garantire un evento sicuro e controllato.

Capienza massima per la piazza, spazi delimitati, divieti sugli alcolici. Sono state stilate oggi le regole che verranno adottate in vista dei festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo, in occasione della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

