Accademia Carrara | ingresso gratuito per i bergamaschi dal 13 al 31 dicembre
Dal 13 al 31 dicembre 2025, l’Accademia Carrara di Bergamo apre gratuitamente le sue porte ai residenti della provincia, offrendo l’opportunità di scoprire le sue collezioni e mostre natalizie. Un’iniziativa che rende l’arte accessibile a tutti, rafforzando il legame tra il museo e la comunità locale durante le festività.
L’INIZIATIVA. Torna anche quest’anno l’iniziativa natalizia dell’Accademia Carrara, che dal 13 al 31 dicembre 2025 offrirà ingresso gratuito al museo e alle sue mostre a tutti i residenti nei 242 comuni della provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Particolare del *Ritratto della nobildonna bergamasca Lucina Brembati*, olio su tavola del 1521-circa 1523 di Lorenzo Lotto (Venezia 1480 circa-Loreto 1556). Bergamo, Accademia Carrara, in prestito fino al 6 gennaio 2026 al Museo di Capodimonte a Napoli - facebook.com Vai su Facebook
In occasione del 550° anniversario della morte di #BartolomeoColleoni inaugura oggi in Carrara “COLLEONI 550. L’immagine del condottiero”, un focus espositivo dedicato a una delle figure più rappresentative del Rinascimento lombardo. Scopri la mostra: l Vai su X
