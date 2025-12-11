Accademia Carrara | ingresso gratuito per i bergamaschi dal 13 al 31 dicembre

Ecodibergamo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 31 dicembre 2025, l’Accademia Carrara di Bergamo apre gratuitamente le sue porte ai residenti della provincia, offrendo l’opportunità di scoprire le sue collezioni e mostre natalizie. Un’iniziativa che rende l’arte accessibile a tutti, rafforzando il legame tra il museo e la comunità locale durante le festività.

L’INIZIATIVA. Torna anche quest’anno l’iniziativa natalizia dell’Accademia Carrara, che dal 13 al 31 dicembre 2025 offrirà ingresso gratuito al museo e alle sue mostre a tutti i residenti nei 242 comuni della provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

