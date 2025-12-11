Accadde oggi | 11 dicembre la nascita dell’Unicef

Il 11 dicembre segna la nascita dell’Unicef, fondato per assistere i bambini vittime della Seconda Guerra Mondiale. Nel corso degli anni, l’organizzazione si è ampliata, diventando un punto di riferimento mondiale per la tutela dei diritti e del benessere dei bambini e delle loro madri in tutto il mondo.

Almanacco | Giovedì 11 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la pace, a Erba viene compiuta un'efferata strage in cui perdono la vita tre donne e un bambino di due anni

Giovedì 11 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Nicola, protettore di naviganti, pellegrini, pescatori, profumieri, poveri e scolari Etimologia: Nicola deriva dal greco "Nikòlaos", da "nikáo" (vincere) e "laós" (popolo)

