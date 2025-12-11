Abusi di Capodanno e la taharrush gamea in piazza Duomo | il branco resta senza un volto e impunito Ecco perché
Il comportamento di un branco di stranieri durante i festeggiamenti di Capodanno a Milano ha sollevato preoccupazioni, ma le immagini delle telecamere non hanno permesso di identificare i responsabili. L’episodio si inserisce nel fenomeno della
Milano, 1o dicembre 2025 – Le immagini delle telecamere di videorveglianza della piazza e delle vie limitrofi, non hanno restituito i volti e quindi l’identità del gruppo di stranieri accusati dello stupro di Capodanno in piazza Duomo. Thousands of spectators stand on the Duomo square as fireworks illuminate the sky over the Cathedral during the New Year's celebrations in Milan, 01 January 2025. Authorities in Milan have designated certain areas as 'red zones' to increase safety during New Year's Eve celebrations. ANSAMATTEO CORNER Niente foto e niente denuncia. Violenze di Capodanno in Duomo: che cos’è la taharrush gamea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Abusi di capodanno sulle turiste in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato un’identità agli aggressori - Le violenze del branco il primo gennaio 2025, circondate e molestate diverse ragazze anche davanti ad amici e fidanzati. Da msn.com
Violenze di capodanno, l'inchiesta va verso l'archiviazione. "Non sono stati identificati gli autori" - La molestia collettiva ai danni di una turista belga nella notte tra il 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025. Scrive msn.com
La Procura di Milano chiederà l'archiviazione dell'indagine sui presunti abusi sessuali che si sarebbero verificati la notte di Capodanno 2025 durante i festeggiamenti in piazza Duomo. Una ragazza di Liegi, che si trovava là insieme a cinque amici anche loro
