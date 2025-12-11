Abusi di Capodanno e la taharrush gamea in piazza Duomo | il branco resta senza un volto e impunito Ecco perché

Il comportamento di un branco di stranieri durante i festeggiamenti di Capodanno a Milano ha sollevato preoccupazioni, ma le immagini delle telecamere non hanno permesso di identificare i responsabili. L’episodio si inserisce nel fenomeno della

Milano, 1o dicembre 2025 –   Le immagini delle telecamere di videorveglianza della piazza e delle vie limitrofi, non hanno restituito i volti e quindi l’identità del gruppo di stranieri accusati dello stupro di Capodanno in piazza Duomo. Thousands of spectators stand on the Duomo square as fireworks illuminate the sky over the Cathedral during the New Year's celebrations in Milan, 01 January 2025. Authorities in Milan have designated certain areas as 'red zones' to increase safety during New Year's Eve celebrations. ANSAMATTEO CORNER Niente foto e niente denuncia. Violenze di Capodanno in Duomo: che cos’è la taharrush gamea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

