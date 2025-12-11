Abodi | Su Milan-Como in Australia c’erano dubbi già da prima alla fine credo vada bene così

Abodi ha commentato la possibile modifica sulla sede di Milan-Como, originariamente prevista in Australia. Dopo i dubbi sollevati in precedenza, il ministro ha dichiarato che la soluzione attuale va bene così, sottolineando le incertezze iniziali e la decisione finale riguardante la partita.

Milan -Como con ogni probabilità non si giocherà più in Australia: il pensiero di Abodi intervenuto oggi a margine della presentazione del nuovo laboratorio antidoping a Roma. Probabilmente Milan-Como si disputerà a San Siro il 17-18 o il 24-25 febbraio Le parole di Abodi. Ecco le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani come riprese dalla Gazzetta: «Si va verso il no a Perth? C’erano dubbi già prima, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi. Sono abituato a rispettare i ruoli e a valutare a saldo, vedendo profitti e perdite e valutando strada facendo. Poi la questione si è evoluta e alla fine credo vada bene così» Leggi anche: Milan-Como, niente Australia: dovevano utilizzare un arbitro asiatico e non potevano pubblicizzare la gara come di Serie A Ecco cosa si legge sulla Gazzetta: “ Milan-Como quasi certamente non si giocherà a Perth domenica 8 febbraio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it