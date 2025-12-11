Abodi | Milan-Como verso il no a Perth Bene così E sulla Serie A in chiaro | Opzione possibile ma…
Il ministro dello Sport, Abodi, si esprime sulla possibile disputa del derby Milan-Como a Perth, indicando un orientamento negativo. Inoltre, commenta l’ipotesi di trasmettere alcune partite di Serie A in chiaro, valutando questa opzione come possibile ma non scontata. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulle prossime decisioni riguardanti l’organizzazione e la trasmissione del massimo campionato italiano.
Il ministro dello Sport interviene sulla sede del derby lombardo e commenta l’ipotesi di una partita di Serie A in chiaro. Poi un passaggio sugli stadi per Euro 2032: “Ora serve agire”. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si è espresso sul possibile dietrofront riguardo alla scelta di Perth come sede della sfida di campionato Milan-Como, inizialmente programmata in Australia per via dell’indisponibilità di San Siro durante la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina. “ Si va verso il no? I dubbi c’erano anche prima, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi. Sono abituato a rispettare i ruoli e a valutare il saldo tra costi e benefici. 🔗 Leggi su Sportface.it
