‘Abitazione principale’ forze di Polizia | in Manovra 2026 la proposta per accedere ai bonus edilizi

Nella legge di Bilancio 2026, tra gli emendamenti presentati, spicca la proposta di modifica del concetto di « abitazione principale » per forze di Polizia e forze armate. L’obiettivo è ampliare le possibilità di accesso ai bonus edilizi, offrendo maggiori opportunità di ristrutturazione e miglioramento delle residenze destinate a questi operatori.

Tra gli emendamenti pervenuti alla legge di Bilancio 2026, arriva anche la proposta di modifica del concetto di « abitazione principale » per gli appartenenti alle forze armate e di Polizia al fine di ampliare l'accesso ai bonus edilizi. L'ipotesi arriva dai senatori di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni e Matteo Gelmetti e prevede la correzione dell'articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir) grazie all'introduzione di cambiamenti circa il riconoscimento della prima casa degli appartenenti alle forze dell'ordine anche nel caso in cui non si tratti di dimora abituale o di residenza anagrafica del proprietario.

