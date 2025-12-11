Aaron Sorkin e Martin Sheen | il capolavoro politico che mancava da Netflix è tornato

Da oggi, su Netflix, tornano disponibili tutte e sette le stagioni di

Dal 9 dicembre 2025, tutte e sette le stagioni di Tutti gli uomini del Presidente sono tornate disponibili su Netflix. Un ritorno atteso, quasi necessario. La serie creata da Aaron Sorkin, che ha dominato la televisione americana dal 1999 al 2006 con 154 episodi, era già stata nel catalogo del colosso dello streaming fino al 2020, quando si era trasferita su Max. Cinque anni dopo, il capolavoro politico più acclamato della storia televisiva è nuovamente accessibile agli abbonati italiani. Non è un caso che questa notizia arrivi in un momento particolare per Netflix, con l’attenzione mediatica concentrata sull’acquisizione di Warner Bros. 🔗 Leggi su Screenworld.it