A Verbania torna la Festa di Santa Lucia

Novaratoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verbania, il 14 dicembre, torna la tradizionale Festa di Santa Lucia a Suna. L'evento sarà preceduto da una fiaccolata, in programma alle 16:30 di venerdì 12 dicembre, creando un clima di attesa e partecipazione per questa celebrazione radicata nella comunità.

Domenica 14 dicembre a Suna torna la Festa di Santa Lucia. Ad anticipare la manifestazione, la fiaccolata in programma alle 16,30 di venerdì 12 dicembre.Il programma della giornata di domenicaDalle ore 10: mercatini.Alle 11: "Progetto continuità musicale" dell'istituto comprensivo Rina Monti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

