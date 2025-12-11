A Torre il primo percorso di murales tattili in Italia
A Torre si apre il primo percorso di murales tattili in Italia, trasformando il quartiere in un vero e proprio museo a cielo aperto. Il progetto di Animalevie mira a rendere l'arte accessibile a tutti, offrendo un'esperienza sensoriale unica attraverso opere che coinvolgono anche il tatto. Un'iniziativa innovativa che valorizza il patrimonio urbano e inclusivo.
Il quartiere di Torre è ormai diventato un museo a cielo aperto da quando è stato avviato il progetto di Animalevie. Un'iniziativa artistica che dalla pandemia che messo insieme una serie di murales dedicati agli animali giganti presenti nelle facciate dei palazzi. Dopo Giulio Masieri e altri. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Street Art a Camposanto (MO)
Il primo novembre erano stati arrestati e incriminati dopo aver scalato la torre al centro dello stadio ancorata al terreno a una piattaforma e attrezzata con grossi altoparlanti per lo spettacolo dei Metallica a Perth, in Australia. Ora è arrivata la sentenza: i due gio - facebook.com Vai su Facebook
Torre Maura, inaugurati i murales per i 100 anni di storia del quartiere - Si è svolta oggi, venerdì 6 giugno, l’inaugurazione ufficiale dei murales realizzati per ... Come scrive romatoday.it