A Torre il primo percorso di murales tattili in Italia

A Torre si apre il primo percorso di murales tattili in Italia, trasformando il quartiere in un vero e proprio museo a cielo aperto. Il progetto di Animalevie mira a rendere l'arte accessibile a tutti, offrendo un'esperienza sensoriale unica attraverso opere che coinvolgono anche il tatto. Un'iniziativa innovativa che valorizza il patrimonio urbano e inclusivo.

Il quartiere di Torre è ormai diventato un museo a cielo aperto da quando è stato avviato il progetto di Animalevie. Un'iniziativa artistica che dalla pandemia che messo insieme una serie di murales dedicati agli animali giganti presenti nelle facciate dei palazzi. Dopo Giulio Masieri e altri. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it